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Konya'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:41
Konya'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çevreli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreli Sokak üzerinde seyir halinde olan Bilal S. idaresindeki 42 ASB 08 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Salih S. idaresindeki hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bilal S. ile kamyonetin içerisinde bulunan Orhan C. ve yabancı uyruklu Noura Aldeenşuahw yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bilal S. Konya Numune Hastanesine diğer yaralılar ise kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan yabancı uyruklu Noura Aldeenşuahw kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü Bilal S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerin ardından hafriyat kamyonu sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:41
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