0553 313 94 23

Konya'da komşu kavgası! 1 ölü

Konya'da iki komşu arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:10
Konya'da komşu kavgası! 1 ölü

Konya'da iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kozagaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C.Ç. (17) av tüfeğiyle Mehmet Ç'ye (56) ateş etti.

Mehmet Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, M.Ç, C.Ç. ve Ş.Ç. ile M.G. av tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri M.C.Ç. ve babası Y.Ç'yi gözaltına aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:10
  1. Konya
  2. silahlı kavga
  3. Kozagaç Mahallesi
  4. Şehit Mustafa Yılmaz Sokak
  5. 112 Acil Servis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli, Çeşme’de hayalet ağlar için daldı
    1. Bakan Pakdemirli, Çeşme’de hayalet..
    2. Görme engelli vatandaşlar, bisikletle..
    3. Osmaniye’de şehit aileleri ve gaziler..
    4. Konya'da komşu kavgası! 1 ölü
    5. Başkan Taş’tan Belediye Başkanı..
    6. KKTC’de denizde boğularak hayatını..
    7. Başkan Yüce: “Mavi Bayraklı plajların..
    8. Konya'da komşu kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
    9. Yemen'de görevinden uzaklaştırılan..
    10. Seferler aksadı! Tramvay, önüne çıkan..
    11. 15 Temmuz şehitleri anısına ’trap ve..
    12. 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
    13. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    14. Çorum’daki uyuşturucu operasyonuna 4..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15..
    16. Palancıoğlu, "15 Temmuz günü aynı azim..
    17. Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan..
    18. Bu kadarına da pes! Otomobili bu hale..
    19. Çocuklar kaç yaşında tek başlarına..
    20. Polis harekete geçti! Isparta'da..
    21. Ülkücülerden 15 temmuz mesajı
    22. Kayserispor’da Levent kadro dışı..
    23. Şehit ve Gazi Aileleri Valiliğin..
    24. PKK’nın tuzakladığı EYP’leri..
    25. Diyarbakır’da bir genç Dicle Nehri’nde..
    26. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli..
    27. Başkan Işıldak’ın 15 Temmuz mesajı
    28. Müzik öğretmeninden 15 Temmuz marşı
    29. Adıyaman'da otomobil şarampole..
    30. Elazığ’da 150 dönümlük alan kül oldu
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!