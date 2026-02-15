  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karadeniz’de 6 sondaj, Somali’de dev keşif: 2026 enerjide Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay iddia Türkiye'den 6 bin kilometre uzaklıktaki ülkede dengeleri değiştirecek hamle: Türk tankları ülkeye girdi Müjde gibi müjde geldi taraftara: Fenerbahçe tek yürek seçim değil gelecek: Bu hamle konuşulacak... Dengeleri değiştirecek hamle atılacak mı? Asprilla'ya 22 milyon euro verilecek mi? Fenerbahçe'nin rakibine sürpriz hoca! Premiere Lig tarihine geçtiler! Türkiye'den 48 tane Kaan alacaklardı! Uçak gemisi hibe edildi Herkesin alay konusu oldu: İşte en çok değiştirilen soyadı! Bunu yapmayın! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bulaşık makinesini doldururken... Nottingham Forest yeni teknik direktörünü resmen açıkladı! Vitor Pereira'nın ilk maçı Fenerbahçe
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...

Hanımların en büyük derdi olan ütünün temizlenmesi konusunda müjde gibi müjde geldi...

#1
Foto - Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...

Ütü yaparken en sevdiğiniz kıyafetinizde leke mi oluştu? Kararmış ve yapışan ütü tabanı artık dert değil! Sadece mutfağınızdaki 2 temel malzemeyle kireç ve yanık izlerinden saniyeler içinde kurtulabilirsiniz.

#2
Foto - Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...

Derin temizlik sıklığı kullanım yoğunluğuna bağlıdır. Genel olarak yılda 1-2 kez kapsamlı temizlik yapmak yeterlidir. Ancak tabanda yapışkanlık, lekeler veya tortu görüyorsanız beklemeden temizlemelisiniz.

#3
Foto - Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...

Güçlü kimyasal temizleyiciler: Ütünün dış kaplamasına zarar verebilir. Musluk suyu: İçerdiği mineraller kireçlenmeye yol açar. Temizlikte mümkünse damıtılmış su kullanılmalı.

#4
Foto - Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...

GEREKLİ MALZEMELER Beyaz sirke Damıtılmış su Yarım su bardağı ölçü kabı Temiz pamuklu bez Kulak çubuğu (İsteğe bağlı) Karbonat veya tuz

#5
Foto - Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...

Öncelikle üreticinin kullanım talimatlarını kontrol etmek en doğru yöntemdir. Talimat yoksa şu adımları uygulayabilirsiniz: Yarım su bardağı beyaz sirke ile yarım su bardağı suyu karıştırıp su haznesine dökün. Ütüyü buhar modunda çalıştırın ve 5 dakika bekleyin.

#6
Foto - Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...

30 saniye boyunca buhar verin. Bu işlemi 4-5 kez tekrarlayın. Ütüyü kapatıp soğumasını bekleyin ve içindeki karışımı boşaltın. Sirke kalıntısını temizlemek için aynı işlemi damıtılmış suyla tekrarlayabilirsiniz.

#7
Foto - Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...

ÜTÜNÜN TABANINI TEMİZLEME Sirke yöntemi: Soğuk ütünün tabanını sirkeye batırılmış bezin üzerine koyun ve 30 dakika bekletin. Ardından silin. Karbonat yöntemi: Karbonat ve suyu 2:1 oranında karıştırıp macun yapın. Dairesel hareketlerle nazikçe uygulayıp nemli bezle temizleyin.

#8
Foto - Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...

Tuz yöntemi: Ütü masasına gazete serip üzerine bol tuz dökün. Ilık ayarda ütüyü tuz üzerinde gezdirin. Buhar delikleri: Kulak çubuğunu sirkeye batırarak delikleri temizleyebilirsiniz.

#9
Foto - Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...

ÜTÜYÜ DAHA UZUN SÜRE TEMİZ TUTMANIN YOLLARI Kullanım sonrası su haznesini boşaltın (küf oluşumunu önler). Kumaş etiketine uygun sıcaklık ayarını seçin. Her kullanımdan sonra ütüyü mikrofiber bezle silin. Bu basit bakım adımları sayesinde kıyafetlerinizde leke oluşmasının önüne geçebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Katıldığı canlı yayında ekonomideki toparlanmayı anlatan Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yapan Yeniden Refah Par..
CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’
Siyaset

CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Seni karış kar..
TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’
Gündem

TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’

TRT Haber spikeri Zeynep Bulut Şenel, üniversite tercih döneminde annesinin başörtülü olduğu gerekçesiyle kampüse alınmadıklarını, yönetimin..
Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik
Gündem

Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik

Ece Üner’in canlı yayında asgari ücret ile Ramazan kolisi fiyatlarını farklı yıllar üzerinden kıyaslayarak yaptığı hesaplama sosyal medyada ..
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal ..
İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! "Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız"
Dünya

İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! “Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Sert gücümüzü inşa etmeliyiz. Çünkü çağımızın geçerli para birimi bu. Saldırganlığı caydırabilecek durumd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23