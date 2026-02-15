Tabanı kararmış ütülere son! Sadece 2 malzemeyle pırıl pırıl oluyor! Aksi halde ütünün...
Hanımların en büyük derdi olan ütünün temizlenmesi konusunda müjde gibi müjde geldi...
Ütü yaparken en sevdiğiniz kıyafetinizde leke mi oluştu? Kararmış ve yapışan ütü tabanı artık dert değil! Sadece mutfağınızdaki 2 temel malzemeyle kireç ve yanık izlerinden saniyeler içinde kurtulabilirsiniz.
Derin temizlik sıklığı kullanım yoğunluğuna bağlıdır. Genel olarak yılda 1-2 kez kapsamlı temizlik yapmak yeterlidir. Ancak tabanda yapışkanlık, lekeler veya tortu görüyorsanız beklemeden temizlemelisiniz.
Güçlü kimyasal temizleyiciler: Ütünün dış kaplamasına zarar verebilir. Musluk suyu: İçerdiği mineraller kireçlenmeye yol açar. Temizlikte mümkünse damıtılmış su kullanılmalı.
GEREKLİ MALZEMELER Beyaz sirke Damıtılmış su Yarım su bardağı ölçü kabı Temiz pamuklu bez Kulak çubuğu (İsteğe bağlı) Karbonat veya tuz
Öncelikle üreticinin kullanım talimatlarını kontrol etmek en doğru yöntemdir. Talimat yoksa şu adımları uygulayabilirsiniz: Yarım su bardağı beyaz sirke ile yarım su bardağı suyu karıştırıp su haznesine dökün. Ütüyü buhar modunda çalıştırın ve 5 dakika bekleyin.
30 saniye boyunca buhar verin. Bu işlemi 4-5 kez tekrarlayın. Ütüyü kapatıp soğumasını bekleyin ve içindeki karışımı boşaltın. Sirke kalıntısını temizlemek için aynı işlemi damıtılmış suyla tekrarlayabilirsiniz.
ÜTÜNÜN TABANINI TEMİZLEME Sirke yöntemi: Soğuk ütünün tabanını sirkeye batırılmış bezin üzerine koyun ve 30 dakika bekletin. Ardından silin. Karbonat yöntemi: Karbonat ve suyu 2:1 oranında karıştırıp macun yapın. Dairesel hareketlerle nazikçe uygulayıp nemli bezle temizleyin.
Tuz yöntemi: Ütü masasına gazete serip üzerine bol tuz dökün. Ilık ayarda ütüyü tuz üzerinde gezdirin. Buhar delikleri: Kulak çubuğunu sirkeye batırarak delikleri temizleyebilirsiniz.
ÜTÜYÜ DAHA UZUN SÜRE TEMİZ TUTMANIN YOLLARI Kullanım sonrası su haznesini boşaltın (küf oluşumunu önler). Kumaş etiketine uygun sıcaklık ayarını seçin. Her kullanımdan sonra ütüyü mikrofiber bezle silin. Bu basit bakım adımları sayesinde kıyafetlerinizde leke oluşmasının önüne geçebilirsiniz.
