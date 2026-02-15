  • İSTANBUL
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Bunu yapmayın! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bulaşık makinesini doldururken...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bunu yapmayın! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bulaşık makinesini doldururken...

Bulaşık makinası konusu her daim problem teşkil edecek boyutlara gelmiştir her evde...

#1
Foto - Bunu yapmayın! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bulaşık makinesini doldururken...

Birçok evde neredeyse her gün kullanılan bulaşık makineleri, çoğu zaman fark edilmeden yanlış şekilde dolduruluyor. Bu hatalar temizlik performansını düşürürken bulaşıkların tam temizlenmemesine ve tekrar yıkanmasına neden olabiliyor.

#2
Foto - Bunu yapmayın! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bulaşık makinesini doldururken...

Tabakların birbirine çok yakın yerleştirilmesi suyun dolaşmasını engelliyor ve deterjan yüzeylere ulaşamıyor. Tabaklar arasında boşluk bırakılması gerekiyor. Aksi halde püskürtme kolları rahatça hareket edemiyor.

#3
Foto - Bunu yapmayın! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bulaşık makinesini doldururken...

Birçok kişi bulaşıkları makineye koymadan önce yıkıyor. Oysa modern makineler yemek artıklarını temizleyecek şekilde tasarlanmış durumda. Ayrıca bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirmek makinelerin sensörlerini yanıltıyor. Makineniz bulaşıkların zaten temiz olduğunu sanıp yıkama performansını düşürüyor. Yine de büyük parçaların çöpe sıyrılması önemli çünkü gideri tıkayabiliyor.

#4
Foto - Bunu yapmayın! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bulaşık makinesini doldururken...

Çatal ve kaşıkların iç içe geçmesi kirli yüzeylerin suyla temasını engelliyor. Bu yüzden farklı yönlerde yerleştirmek daha iyi sonuç veriyor. Bıçakların da püskürtme kollarını engellememesine dikkat edilmeli.

#5
Foto - Bunu yapmayın! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bulaşık makinesini doldururken...

Çoğu bulaşık makinesinde üst rafın yüksekliği ayarlanabiliyor. Doğru ayar hem suyun dolaşımını kolaylaştırıyor hem de bulaşıkların sıkışmasını önlüyor. Uzmanlara göre doğru yerleştirme alışkanlıkları, bulaşıkların daha iyi temizlenmesine yardımcı oluyor.

