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Konya'da kardeşini, annesine küfür ettiği için öldürmüş!

Konya'da kardeşini tabancayla 7 kez ateş ederek öldüren Osman Atılgan'ın savunması dehşete düşürdü.

12 Ekim 2018 Cuma 10:45
Konya'da kardeşini, annesine küfür ettiği için öldürmüş!

Olay, 03 Haziran 2018 tarihinde saat 23.30 sıralarında Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan Osman Atılgan(36) , perdeci kardeşi Orhan Atılgan'ın(35)  evine gitti. Burada iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Atılgan, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla kardeşi Orhan Atılgan'a ateş edip, kaçtı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Orhan Atılgan, kanlar içinde yere yığıldı. Yakınları, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Orhan Atılgan, yaşamını yitirdi.

'ORHAN'I VURDUM SENİDE VURACAĞIM'

Kısa sürede olay yerine giden Kadınhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma yaptığı araştırmada, kardeşini öldüren Osman Atılgan'ın cinayetin ardından Hacıpirli Mahallesi'nde oturan kız kardeşini de telefonla arayarak "Orhan'ı vurdum, seni de vurmaya geliyorum" dediğini tespit etti. Bunun üzerine jandarma mahalleye giderek geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma, kız kardeş ile Osman Atılgan'ın saldırma ihtimali olan kişileri güvenlik amacıyla karakoluna götürdü. Şüpheli Osman Atılgan, jandarma tarafından kısa süre sonra yakalandı. Osman Atılgan'ın ilk ifadesinde kardeşleriyle arasında miras anlaşmazlığı olduğunu, olayın da bu nedenle meydana geldiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Osman Atılgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANNEME KÜFÜR EDİNCE DAYANAMADIM

'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Osman Atılgan'ın yargılanmasına Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Osman Atılgan, duruşmaya tutuklu bulunduğu Akşehir F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katıldı.  Atılgan savunmasında, kardeşinin sürekli kendisini rahatsız edip, para istediğini ileri sürdü. Atılgan, "Kardeşim Orhan beni sürekli rahatsız ediyor, para istiyordu. Kendisini sürekli uyardım fakat dinlemedi. Olay günü alkollü olarak eve geldi. Ailemin yanında bana bağırıyor ve küfür ediyordu. 'Tarlalara uyuşturucu ekeceğim. Çekin gidin buradan.' diyerek bizi tehdit ediyordu. O sırada evde bulunan anneme küfür edince dayanamadım. Silahla vurdum. Daha önceden kardeşim hakkında polise şikayette de bulundum. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım."dedi.

Dava, sanık ve avukatların dinlenmesinin ardından ertelendi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:45
  1. Konya
  2. öldürme

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