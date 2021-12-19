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Gündem Konya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Gündem

Konya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Konya merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 11:09:00 -
Konya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle şehir beyaza bürünürken, sabah işlerine gitmeye çalışan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ağaçların devrildiği, bazılarının dallarının kırıldığı görüldü.

Belediye ekipleri de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Konya'nın güney ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

Yetkililer, Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

 

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