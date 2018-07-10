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Konya'da kan donduran olay:Araç seyir halindeyken intihar etti

Otomobiliyle seyir halindeyken, ruhsatsız tabancasını kalbine dayayıp, ateşleyen Ali B. yaşamını yitirdi.

10 Temmuz 2018 Salı 20:06
Konya'da kan donduran olay:Araç seyir halindeyken intihar etti

Olay, saat 14.30 sıralarında, Konya- Seydişehir yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Ali B. yönetimindeki 70 BH 697 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bilici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, Bilici'nin, kaza nedeniyle değil; otomobilde bulunan ruhsatsız tabancasını kalbine dayayıp, ateşlemesi sonucu öldüğünü tespit etti.

Ali B.'nin, uzman çavuşluktan ayrılarak, başladığı besicilikte para kaybettiği ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öğrenildi. Ali B.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:06
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