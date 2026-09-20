Konya'da İvriz'i yaz sezonunda yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz'i, yaz sezonu boyunca yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan yaklaşık 3 bin yıllık İvriz Kaya Anıtı'nın bulunduğu bölge, tarihi dokusunun yanı sıra su kaynakları ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor.

Geç Hitit dönemine ait anıt, dünyanın ilk tarım anıtı olarak biliniyor. Milattan önce 8'inci yüzyılda yapıldığı değerlendirilen eserin, geçmişte Evliya Çelebi ve Kâtip Çelebi'nin eserlerinde de yer aldığı biliniyor.

Kabartmada Kral Varpalavas ve tanrı Tarhundas tasvir ediliyor

Anıtta bölgenin kralı Varpalavas ile bereket ve fırtına tanrısı Tarhundas'ın tasviri yer alıyor. Tarhundas ellerinde üzüm salkımları ve buğday başakları tutarken, Kral Varpalavas daha küçük boyutta ve dua eder halde görülüyor. Figürlerin kıyafetleri Geç Hitit sanatının özelliklerini taşıyor.

İki figürün arasındaki hiyeroglif kitabede "Ben hâkim ve kahraman Tuvana Kralı Varpalavas; sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhundas onlara bereket ve bolluk versin" ifadeleri bulunuyor. Kral Varpalavas'ın yörede yaşayan Hitit ve Luvi kökenli halk için yaptırdığı anıtta üzüm ve buğdayın işlenmesi, o dönemde bölgede yetiştirilen tarım ürünleri hakkında da bilgi sunuyor.

Muhtar Tunca: Hafta sonlarında yoğunluk yaşanıyor

İvriz Köyü Muhtarı Mustafa Tunca, bölgenin özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırladığını ifade etti. Tunca, "İvriz'in yaz döneminde misafir ağırlama potansiyeli oldukça yüksek. Özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanıyor. Yaz sezonu boyunca yaklaşık 3 bin aracın bölgeye giriş çıkış yaptığı, İvriz'i yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor" dedi.

Kaya anıtının milattan önce 726 yılına tarihlendiğini söyleyen Tunca, dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi geldiğini aktardı.

Su kaynağı Ereğli yöresine içme suyu sağlıyor, tarımsal sulamada da kullanılıyor

Bu yıl su kaynaklarının yeniden canlanmasıyla ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirten Tunca, "Cenab-ı Allah bu yıl su verdi, hayat verdi. Bununla birlikte bölgeye gelen misafirlerin sayısı da arttı" ifadelerini kullandı. Tunca'nın verdiği bilgiye göre İvriz'in su kaynağı, yaklaşık 300-400 bin kişinin yaşadığı Ereğli yöresine içme suyu sağlıyor; aynı zamanda tarımsal sulamada kullanılıyor.

İvriz'e gelen vatandaşlar bölgedeki soğuk suya girerek serinledi. Suyun oldukça soğuk olduğunu belirten ziyaretçiler, içinde 2 dakikadan fazla durmanın zor olduğunu ifade etti. Aileleriyle keyifli vakit geçiren vatandaşlar, İvriz'i ilk kez ziyaret ettiklerini ve doğal güzelliklerini çok beğendiklerini söyledi.

İvriz Kültürel Peyzajı, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler nedeniyle 2017 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor. Doğal su kaynakları, yeşil alanları ve serin havasıyla mesire alanı olarak da yoğun ilgi gören bölgede ziyaretçiler, özellikle hafta sonları tarihi kaya anıtını inceledikten sonra su kenarında piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyor.