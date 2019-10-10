Konya'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Çayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Saygılı idaresindeki otomobil, Salih Yaldız idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile yanlarında bulunan Mehmet Yaldız, Dursun Kale ve Ömer Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Salih Yaldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan diğer yaralılardan Mustafa Saygılı ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.