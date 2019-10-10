0553 313 94 23

Konya'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:21
Konya'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Çayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Saygılı idaresindeki otomobil, Salih Yaldız idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile yanlarında bulunan Mehmet Yaldız, Dursun Kale ve Ömer Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Salih Yaldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan diğer yaralılardan Mustafa Saygılı ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:21
  1. Aydın
  2. Ereğli Devlet Hastanesi
  3. Çayhan Mahallesi
  4. Konya
  5. Ereğli
  6. trafik kazası
  7. sağlık ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'dan Ahmed Musa bombası!
    1. Trabzonspor'dan Ahmed Musa bombası!
    2. Öğretim görevlisinden öğrenciye taciz!..
    3. İşte Suriye'de öldürülen ilk terörist!..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ..
    5. Gebze'de 14 yaşındaki çocuğa silahlı..
    6. 17 HDP'liye 'Harekat' gözaltısı!
    7. Suriye Geçici Hükümetinden Barış..
    8. Türkiye bir ilki daha başardı: Doğu..
    9. Konya'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve..
    10. Sakatlanan Dorukhan Toköz: Değnekleri..
    11. Akçakale'ye bir roket daha düştü!
    12. 65 aylığı ne kadar? 2019 yılında 65..
    13. 65 aylığına nasıl başvurulur?
    14. IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle..
    15. Sahte 'evliya' çetesine operasyon! Çok..
    16. Erdoğan açıkladı! Harekattan sonra..
    17. Karanfil neye iyi gelir? Karanfilin..
    18. Beşiktaş’ta Tyler Boyd krizi!
    19. Aşiretlerle YPG arasında çatışma çıktı!
    20. Yemeğin yanında su içmek zararlı mıdır?
    21. Suriye Milli Ordusu Mehter Marşıyla..
    22. Salatalığın faydaları nelerdir? Her..
    23. 3600 günden kaç kez kıdem tazminatı..
    24. Adanaspor’da teknik direktör belli oldu!
    25. Diş eti şişmesi ve ağrısına ne iyi..
    26. İstanbul için son dakika yağış uyarısı
    27. Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    28. Casanova'nın görevine son verildi
    29. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından..
    30. Harekata ‘işgal’ diyen “HDP’nin..
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü