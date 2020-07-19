  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:50:00 -
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Konya-Hadim kara yolunun 70. kilometresinde saat 21.30 sıralarında Mustafa Alkan (44) yönetimindeki 42 DPA 71 plakalı araç kontrolünü kaybederek devrildikten sonra karşı yönden gelen Mustafa Kaya idaresindeki otomobille çarpıştı. Her iki otomobil de kazanın etkisiyle 40 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi.

Diğer araç sürücülerinin kazayı ihbar etmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki sürücüyü de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.

Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı