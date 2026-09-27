Konya'da hububat rekoltesi geçen yıla göre yüzde 30 arttı, ayçiçekte fiyat sabit

Konya Ovası'na bu yılki yağışların mevsim normallerinin üstünde düşmesi nedeniyle tarımda rekolte artışı yaşandı. Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, geçen yıla göre kentte yüzde 30'luk rekolte artışı olduğunu söyledi ve bu yıla dair beklentisini şöyle aktardı: "Bu yıl buğday için yaklaşık 2 milyon 400 bin ton civarında ve arpa için de yaklaşık 1 milyon 200 bin ton civarında rekolte bekliyoruz."

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ova 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip ve zaman zaman kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son dönemde yağan yağmur ve kar çiftçinin yüzünü güldürdü. Geçen yıl buğdayda 1 milyon 800 bin ton, arpada 800 bin ton rekolteyi bulan Konya Ovası, bu yıl tamamlanmadan geçen yılın rekoltesini geçti.

Bahar yağışları buğdayda rekolteyi yukarı çekti

Kırkgöz, hububattaki artışı bahar dönemine bağladı. "Bu yıl bahar yağışlarının iyi olması özellikle buğdayda Konya Ovası'nda rekolteyi artırdı. Yaklaşık olarak geçen seneye oranla yüzde 30'luk rekolte artışı sağladık diyebiliriz" dedi.

Geçen yıla oranla bu sezonun rekoltesindeki artışın sevindirdiğini ifade eden Kırkgöz, önceki yıl buğdayda yağışların yetersiz kaldığını ve rekoltenin oldukça düşük olduğunu belirtti. Arpada geçen yıl elde edilen rekolteyi ise "800-850 bin ton civarında" olarak aktardı.

Ayçiçeği hasadı sürüyor, fiyat geçen yıl seviyesinde

Konya bölgesinde ayçiçeği hasatları devam ediyor. Kırkgöz, çiftçinin ürünü geçen yılla aynı fiyata sattığını söyledi: "Ayçiçek hasatlarında da rekoltemiz yüksek, lakin ayçiçek fiyatları geçen yılki fiyatlardan seyrediyor. Bu tabii çiftçileri biraz olumsuz etkiliyor."

Kırkgöz'e göre önümüzdeki yıl ayçiçek ekim alanlarında biraz daralma söz konusu olabilir; bu yıl da geçen yıla oranla birtakım daralma vardı. Ayçiçekte geçen sezonun rekoltesine ulaşılması konusunda ise temkinli konuştu: "Rekoltemiz yüksek ama geçen seneki rekolteyi ayçiçekte yakalama şansımız maalesef yok gibi gözüküyor."

Fiyatların düşük gitmesini "en büyük etkenlerden bir tanesi" olarak tanımlayan Kırkgöz, ayçiçekte özellikle ürün fiyatından kaynaklı daralma yaşandığını kaydetti. Yeşil ürünlerde ise Konya bölgesinde, su kısıtı olan bölgelerde ekim alanlarındaki daralmaların da söz konusu olabildiğini belirtti.