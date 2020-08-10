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Aktüel

Konya'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:44:07 -
Konya'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Çoban'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Uzun süredir solunum yetmezliğine bağlı tedavi gören ve evinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Çoban için Akyol Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Çoban'ın cenazesi, Akyol Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Çoban'ın yakınları, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yahya İsa Koca, Seydişehir Harp Malulü Gazileri Dul Yetimleri ve Şehit Aileleri Şube Başkanı Yakup Söğüt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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