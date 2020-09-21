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Aktüel Konya'da FETÖ operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Konya'da FETÖ operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Zanlıların, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması içinde yer aldığı tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:39:54 -
Konya'da FETÖ operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK içindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 muvazzaf asker, 5 ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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