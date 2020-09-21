Konya'da FETÖ operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
Zanlıların, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması içinde yer aldığı tespit edildi
KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK içindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 muvazzaf asker, 5 ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılığın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.