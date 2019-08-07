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Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü! Oyuncağın içinden bakın ne çıktı

Konya'da polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta, içine bomba gizlenmiş oyuncak bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:51
Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü! Oyuncağın içinden bakın ne çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araçta, oyuncak ayı içerisine yerleştirilmiş yarım kilo patlayıcı madde ele geçirildi, olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli'den Konya istikametine giden hafif ticari araç, şüphe üzerine polis ekiplerince durdurularak kontrolden geçirildi.

Araçta arama yapan ekipler, bagajda sırt çantası içerisindeki oyuncak ayının normalden ağır olduğunu fark edince şüphelendi.

Oyuncak ayının içinden patlayıcı çıktı

Ekipler, oyuncak ayı içerisine gizlenerek bilyelerle güçlendirilmiş yarım kilo patlayıcı madde ele geçirdi.

PKK bağlantısı olduğu değerlendiriliyor

Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu Mahmud Ahmet (22), Selmen El Muth (18), Abdulrazak El Muth (29), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezak Elhamdu (22), Melek Elhamdu (2) ve Wisam İnad (33) gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:51
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