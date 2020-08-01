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Yerel

Konya'da feci kaza! Yaralılar var

Konya'nın Karapınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 15:05:00 -
Konya'da feci kaza! Yaralılar var

Kaza, Konya-Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.T. idaresindeki 07 CVZ 42 plakalı otomobil, Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. (36), O.T. (8), Y.T. (15) ve Ö.T. (11) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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