THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Konya'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu aynı aileden 4 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası vatandaşlar yolda oturarak araçların geçişine izin vermedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:20
Konya'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

Abdulkadir Yaman yönetimindeki 42 D 9965 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde Hacı Mustafa Keskin'in (21) kullandığı 03 PS 736 hafif ticari araç ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Yaman ile aynı araçta bulunan Ramazan (43), Feride (73) ve Emirhan Yaman (8) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç sürücüsü Keskin ve yanında bulunan Mustafa Saltık (19) ise yaralandı.

Akşehir Devlet Hastane'sine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR YOLU TRAFİĞE KAPADI

Öte yandan kazanın olduğu alana gelen vatandaşlar yolda oturarak araçların geçişine izin vermedi. Yolda çok sayıda kaza yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını istedi.

Jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen yolu trafiğe açmayan vatandaşlar, olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk'ün gerekli önlemlerin alınacağı sözü üzerine dağıldı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:20
  1. Konya
  2. Trafik Kazası
  3. Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk
  4. Akşehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orhan Miroğlu, AK Parti'den aday adayı oldu
    1. Orhan Miroğlu, AK Parti'den aday adayı..
    2. Kadınlardan domates kasası taşıma..
    3. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    4. Babasından izinsiz aldığı arabayı tıra..
    5. Kurtlar Vadisi neden farklı kanala..
    6. Tutkunları ondan vazgeçemiyor
    7. Fikret Orman'dan derbiye dair ilk yorum!
    8. İçişleri Bakanlığından vatandaşlara..
    9. Hakkari'de silahlar yerini paraşüte..
    10. İstanbul'da bu yollar trafiğe..
    11. Şalgam nasıl bir bitkidir? Nasıl..
    12. THY kabin memuru bebeğin hayatını..
    13. İmam hatipli öğrencilerden anlamlı..
    14. 77 yaşında 16 kilogram esrarla..
    15. Arifiye'de Narkotik operasyon yaptı
    16. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    17. Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşlarından..
    18. Roketsan üretti! Dünya hayran kalacak!
    19. THY'den erken seçim müjdesi
    20. Bakan açıkladı: Ptt'ye 5 Bin Personel..
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden
    Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir