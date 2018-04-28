Konya'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu aynı aileden 4 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası vatandaşlar yolda oturarak araçların geçişine izin vermedi.28 Nisan 2018 Cumartesi 14:20
Abdulkadir Yaman yönetimindeki 42 D 9965 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde Hacı Mustafa Keskin'in (21) kullandığı 03 PS 736 hafif ticari araç ile çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil sürücüsü Yaman ile aynı araçta bulunan Ramazan (43), Feride (73) ve Emirhan Yaman (8) olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif ticari araç sürücüsü Keskin ve yanında bulunan Mustafa Saltık (19) ise yaralandı.
Akşehir Devlet Hastane'sine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
VATANDAŞLAR YOLU TRAFİĞE KAPADI
Öte yandan kazanın olduğu alana gelen vatandaşlar yolda oturarak araçların geçişine izin vermedi. Yolda çok sayıda kaza yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını istedi.
Jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen yolu trafiğe açmayan vatandaşlar, olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk'ün gerekli önlemlerin alınacağı sözü üzerine dağıldı.
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