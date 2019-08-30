Konya’da ev yangını Konya’nın Kulu ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Konya’nın Kulu ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında, evde bulunan eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Doğutepe Mahallesinde yaşayan P.T’ye ait evin mutfağında çıktı. İddiaya göre, yemek piştiği sırada kullanılan mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangını söndürmeye çalışan evde bulunanlar ve mahalleliler itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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