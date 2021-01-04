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Aktüel Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması sürüyor
Aktüel

Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması sürüyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:04:35 -
Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması sürüyor

KONYA (AA) - Konya'da 3 çocuk annesi eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren tutuklu sanığın, "canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Bekir Erkol, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Tuba Erkol'un annesi Behiye ve babası Mustafa Ceran ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Maktul Erkol'un yakınları, şikayetçi oldukları sanığın, "en ağır" şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Erkol ise önceki beyanlarını tekrarlayarak, olay günü maktul eşinin evine öldürme amacıyla gitmediğini öne sürdü.

Ceran ailesinin avukatı, "suçunun sabit" olduğunu savunduğu sanığın, haksız tahrik indirimlerinden faydalanmaksızın ağır bir şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Erkol hakkında "canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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