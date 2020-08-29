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Aktüel Konya'da eşeğiyle sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Aktüel

Konya'da eşeğiyle sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-29 23:44:05 -
Konya'da eşeğiyle sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde üzerindeyken sulama kanalına düştüğü eşeğinin altında kalan 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, İncesu Mahallesi’ndeki arazide ailesine ait hayvanları otlatan Enes Talha Arslanoğlu, eşeğiyle hayvanlarını toplamaya gitti.

Üzerinde bulunduğu eşekle sulama kanalına düşen Arslanoğlu, hayvanın altında kalarak ağır yaralandı.

Arslanoğlu, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ciğerlerinde su tespit edildiği belirtilen çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


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