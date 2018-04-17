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Konya'da enişte ve kayınbiraderlerin kavgasında tutuklama

Konya'da karısıyla tartıştıktan sonra babasının evine giden ve baskına gelen kayınbiraderlerinden birini bıçaklayarak öldüren, ikisini de yaralayan zanlı ve iki kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 Nisan 2018 Salı 11:09
Konya'da enişte ve kayınbiraderlerin kavgasında tutuklama

Olay, dün saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mesnevi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Ö. (31) iki çocuğunun annesi olan eşi Meryem Ö.’den (26) kendisine sigara almasını istedi. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Cevdet Ö. evden çıkarak babası Cesim Ö.’nün evine gitti.

Olayın ardından Meryem Ö.’nün durumu kardeşleri Fatih S.(20), Şahin S. (22) ve Muhammet S. (28) bildirmesi üzerine kardeşler enişteleri Cevdet Ö.’nün bulunduğu evin önüne gelerek havaya av tüfeğiyle ateş etti. Bunun üzerine Cevdet Ö. durumu kardeşleri Şahin Ö. ile Harun Ö.'ye bildirdi. Kardeşleriyle birlikte aşağı inen Cevdet Ö., kayınbiraderleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cevdet Ö. kayınbiraderleri Fatih S., Şahin S. ve Muhammet S.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Yaralılardan Muhammet S. ile Şahin S. ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralı Fatih S. ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatih S. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Cevdet Ö. ile 2 kardeşini yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:09
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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