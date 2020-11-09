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Gündem Konya'da düzenlendi! Milli Anadolu Ankası nefesleri kesti
Gündem

Konya'da düzenlendi! Milli Anadolu Ankası nefesleri kesti

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı" başarıyla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:56:00 -
Konya'da düzenlendi! Milli Anadolu Ankası nefesleri kesti

26 Ekim-6 Kasım arasında icra edilen tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki F-16, iki Cougar, bir arama/kurtarma uçağı, bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir İHA ve iki arama/kurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan unsurlar katıldı. Tatbikatla, personel kurtarma, hayatta kalma, kaçma kurtulma, hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler icra edildi. Pilotların eğitim seviyelerini artırmayı da hedefleyen tatbikat nefesleri kesti.

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