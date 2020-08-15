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Aktüel

Konya'da düğünde gençler, koronavirüs salgınını hiçe saydı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:19:37 -
Konya'da düğünde gençler, koronavirüs salgınını hiçe saydı

KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde yapılan sokak düğününde tedbirlere uymayan bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını adeta hiçe saydı.

Yeni Mahalle’de yapılan sokak düğününde gençler, sosyal mesafe kuralını gözardı etti. Maske kuralına da uyulmayan, salgına davetiye çıkarılan eğlence esnasında gençler çevredekilerin de tepkisini çekti.

Eğlence esnasında arkadaşlarının omuzlarına çıkarak yüzünden çıkardığı maskeyi sallayan bir genç dikkati çekti.

Mahalle sakinlerince gürültü, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle ihbarda bulunulması üzerine adrese gelen polis, düğün sahiplerini ve gençleri uyararak töreni yarım saat öncesinde sonlandırdı.

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