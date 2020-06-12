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Yerel

Konya’da dolu yağışı zarara yol açtı

Konya’nın Kulu ilçesinde dolu yağışı ekili tarım alanlarına zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:41:09 -
Konya’da dolu yağışı zarara yol açtı

Konya’nın Kulu ilçesinde dolu yağışı ekili tarım alanlarına zarar verdi.


Kulu’da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Kısa sürede biten dolu yağışı başta Değirmenözü, Ağılbaşı mahaleleri ile Çöpler Yaylasındaki arazilerde zarar oluşmasına neden oldu. Kulu Yeni Mahalle Muhtarı Yılmaz Demirkıran, dolu yağışından çiftliğinde dikili olan çeşitli meyve ağaçlarının da zarar gördüğünü söyledi. Bu durumun geçen yıl da olduğunu ifade eden Yılmaz Demirkıran, “Yağan gök gürültülü yağmur sonrasında kısa süreli dolu oluşarak zarar meydana getirdi. Çiftliğimin yanında bulunan arpa ekili tarla da doludan zarar gördü" dedi.

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