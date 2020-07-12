Konya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli Mersin'de yakalandı

MERSİN (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp FETÖ'ye yönelik soruşturma yürüttüklerini söyleyerek bir kişiyi 22 bin 600 avro dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheli Mersin'de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 3 şüpheli, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan bir kişiyi cep telefonundan arayarak banka hesabının FETÖ tarafından ele geçirdiğini, hesabındaki paraları kendilerine teslim etmezse soruşturma geçireceğini belirtti.

Şüphelilerin isteği doğrultusunda bankadaki 22 bin 600 avroyu hazırlayan kişi, adresine gelen zanlılara parayı teslim etti.

Dolandırıldığını anlayan müşteki, jandarmaya durumu anlatıp şüphelilerin aracının da Mersin istikametine gittiğini bildirdi.

Ekipler, Silifke ilçesindeki yol kontrol noktasında aracını durdurduğu şüphelileri gözaltına aldı.

Araçta, müştekiye ait olduğu belirlenen 22 bin 400 avro ile 490 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.