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Konya'da dağların eteklerinde bahar, yüksek kesimlerinde kış yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:10:36 -
Konya'da dağların eteklerinde bahar, yüksek kesimlerinde kış yaşanıyor

KONYA (AA) - ABDULLAH COŞKUN - Yavaş yavaş havanın ısınmaya başladığı Konya'nın bazı kesimlerinde iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesi ile Isparta il sınırında yer alan kent ormanlarının çevrelediği Orta Toros Dağları'nın zirveleri karla kaplıyken, alçak kesimlerde ise ilkbahar mevsimi etkisini gösteriyor.

Yılın büyük bölümünde kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu Beyşehir ilçesinde aylarca ahır ve ağıllarda kalan hayvanlar, havanın ısınmasıyla meralarda otlamaya başladı. Hayvanların dağların eteklerini süslediği Konya'da, karın erimesiyle su seviyesi artan şelalelerde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Karların erimesi ile Göksu Şelalesi başta olmak üzere, Antalya sınırında yer alan Uçansu Şelalesi ile Isparta sınırında yer alan Pınarözü Şelalesi'ndeki güzellikler seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

Kent ormanlarında şelalelerin etrafındaki bazı ağaçların yoğun suyla köklerinden sökülüp doğal köprüler oluşturduğu görüldü.

İlkbaharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla alçak kesimlerde doğanın tazelenişi seyredilirken, Orta Toros Dağları'nın doruklarının ise hala karla kaplı olduğu görüldü.

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