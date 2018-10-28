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Konya'da çocuğunu göremeyince dehşet saçtı

Ilgın ilçesinde bir baba çocuğunu görmek için av tüfeği ile eşinin kaldığı kayınpederinin evine ateş açtı.

28 Ekim 2018 Pazar 21:36
Konya'da çocuğunu göremeyince dehşet saçtı

Uğur T. (28), tartıştıkları için bir süre önce  evi terk eden eşinin, ilçeye bağlı Beylülbey Mahallesi'nde kaldığı kayınpederinin  evine gitti.

Uğur T, apartmanın ikinci katındaki kayınpederinin evinin ziline  basarak çocuğunu görmek istediğini söyledi. Kapının açılmamasına sinirlenen Uğur  T, yanında getirdiği av tüfeği ile kapıya ateş açtı.

Elindeki bıçakla da kapıyı zorlayarak açmaya çalışan Uğur T. başarılı  olamayınca elindeki tüfekle apartmanın bahçesine çıktı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk  edildi.
 
Polis, apartmanın bahçesinde bekleyen Uğur T'ye oğlunu görmesini  sağlayacaklarını belirterek, kendisinden tüfeği bırakmasını istedi. Uğur T'nin  polisin teklifini kabul etmesi üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir  Belediyesi itfaiye ekipleri, ateş açılması nedeniyle arızalanan kapıyı açtı.
 
Uğur T, kapı önüne çıkan oğlunu görür görmez tüfeği yere bırakarak  polise teslim odu.
 
Elinden yaralandığı belirlenen Uğur T, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet  Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:36
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