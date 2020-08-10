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Aktüel

Konya'da çıkan yangında 10 bin saman balyası yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:17:03 -
Konya'da çıkan yangında 10 bin saman balyası yandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında 10 bin saman balyası yandı.

Karapınar Mahallesi'nde Hakkı Yalçın'a ait saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bazı ilçe belediyeleri ve Kulu Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin de müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık 14 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında 10 bin saman balyası yandı.

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