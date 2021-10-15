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Yerel Konya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Yerel

Konya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:07:00 -
Konya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İddiaya göre, Orhangazi Mahallesinde karşılaşan Y.Ö. ile R.A. ve O.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Y.Ö. darbedilerek, R.A. ve O.Y. de silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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