Konya'da çarpışan iki tırın şoförlerinden biri hayatını kaybetti
KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada şoförlerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akşehir-Konya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Ayhan Kemer'in (55) kontrolünden çıkan 42 AAE 784 plakalı tır, karşı şeride geçerek, Konya'dan Akşehir yönüne giden Yavuz Ayvaz (41) yönetimindeki 41 NN 829 plakalı tır ile çarpıştı.
Kemer, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan diğer tırın şoförü Ayvaz ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.