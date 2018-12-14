Konya'da bulundu! Nesli tükenebilir
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, nesli tükenmekte olan saz delicesi bulundu. Yaralı olarak bulunan saz delicesi tedaviye alındı.14 Aralık 2018 Cuma 19:50
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, nesli tükenmekte olan takipli, saz delicesi, yaralı halde bulunarak tedaviye alındı.
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda balıkçı, nesli tükenmekte olan canlılardan saz delicesini yaralı ve uçamayacak durumda bulunca Doğa Koruma Milli Park ekipleri'ne ihbarda bulundu.
Ekipler, yaralı hayvanı ilk müdahalenin ardından Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne kaldırdı.
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