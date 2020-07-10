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Aktüel

Konya'da bir apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 12:18:59 -
Konya'da bir apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Kızılcalar Mahallesi'ndeki apartmanda 2 Temmuz'da başlatılan karantina uygulaması, Seydişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sona erdirildi.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan karantina kararının 7 gün devam ettiği ve test sonucu pozitif çıkan aynı aileden 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin tamamlandığı bildirildi.

Vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yetkilileri, söz konusu ailenin fertlerinin evlerinde 14 günlük izolasyon sürecinin devam edeceğini bildirdi.

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