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Aktüel Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 00:52:00 -
Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Antalya Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında ikamet eden Erva Kavaklı, balkonda oynadığı sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten hafriyat dolu çuvalın üzerine düştü.

112 Acil Servis ekibince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Kavaklı'nın düştüğü kapalı balkonun kiler olarak kullanıldığı öğrenildi.

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