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Aktüel

Konya'da "alacak" meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:25:47 -
Konya'da "alacak" meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

İddiaya göre, O.A. (34), kendisine olan borcunu istemek için Mustafa Yardımcı'nın (33) Selçuklu ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi 16556 Sokak'taki bağ evine arkadaşıyla gitti.

Burada Yardımcı ile O.A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yardımcı, O.A'nın yanında gelen arkadaşı Deniz Korkmaz'ın (31) elinde tabanca olduğunu görünce pompalı tüfekle ateş etti.

Ağır yaralanan Korkmaz, O.A. tarafından götürüldüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler O.A'yı hastanede, kavgaya karışan Yardımcı ile yanında bulunan ve milli sporcu olduğu öğrenilen kız arkadaşı S.E'yi (36) bağ evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yardımcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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