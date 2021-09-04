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Yerel Konya'da aileler arasında kanlı kavga: Bir ölü
Yerel

Konya'da aileler arasında kanlı kavga: Bir ölü

Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 21:03:00 -
Konya'da aileler arasında kanlı kavga: Bir ölü

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak'ta, Kaygusuz K, oğulları Ali ve Yunus K. ile Ramazan Topbaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle ateş açtı

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi Gülistan R. ve karşı aileden Kaygusuz K, pompalı tüfekle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelilerinden Ali ve kardeşi Yunus K. yakalanarak emniyete götürüldü.

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