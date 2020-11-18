Konya’da 692 bin 476 kaçak tıbbî ilâç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında aldıkları ihbar doğrultusunda, Meram ilçesindeki iki eve baskın düzenledi. Polis ekipleri, evlerde ve bir kamyonette yaptıkları aramada, 692 bin 476 kaçak tıbbi ilaç ile 85 gümrük kaçağı elektronik ürün buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.