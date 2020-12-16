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Aktüel Konya'da 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Konya'da 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:52:51 -
Konya'da 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Atçeken Mahallesi Recep Konuk Caddesi'ndeki 5 katlı bir otelin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında otelin çatısı ile iki katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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