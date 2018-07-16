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Konya'da 3 gündür kuyuda mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı

3 gündür boş su kuyusunda mahsur kalan kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:59
Konya'da 3 gündür kuyuda mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı

Olay, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce 18 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü öğrenilen kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kedi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı. Tedavi altına alınan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kedi, Konya Büyükşehir Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:59
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