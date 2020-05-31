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Aktüel

Konya'da 25 ton 690 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:31:49 -
Konya'da 25 ton 690 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki iş yerinde internetten satıldığı tespit edilen 25 ton 690 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, ilçedeki iş yerinde sahte toz deterjan bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine düzenlenen operasyonda 10'ar kiloluk 2 bin 569 pakette sahte toz deterjan ele geçirildi.

İnternetten satıldığı tespit edilen deterjanlara el konuldu ve adli işlem başlatıldı.

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