Konya'da 2 eve yıldırım düştü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece yağmur sırasında 2 eve yıldırım düştü. Evlerde hasar oluştu.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece yağmur sırasında 2 eve yıldırım düştü. Evlerde hasar oluştu.
Olay, saat 02.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Kozlu Mahallesi’nde meydana geldi. Gece boyu süren yağmur sırasında Şaban Güzel ve Ali Rıza Güneş’e ait evlere yıldırım düştü. İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekipleri evlerde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. 6 kişinin yaşadığı evlerde hasar meydana geldi.
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