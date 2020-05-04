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Konya'da 2 cezaevi firarisi ile hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:35:42 -
Konya'da 2 cezaevi firarisi ile hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakaladı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde cezaevinden firar eden 2 hükümlü ile hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli aynı evde saklanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar eden M.G. (28) ile M.A'nın (25) ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 cezaevi firarisi ile hakkında "hürriyetten yoksun kılma, kasten yaralama ve silahla yağma" suçlarından yakalama kararı bulunan R.A'yı (38) evde saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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