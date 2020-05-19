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Konya’da 19 Mayıs kutlaması

Konya’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:23:51 -
Konya’da 19 Mayıs kutlaması

Konya’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.


Kutlama korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin’in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenine, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri, sporcular ve gençlik liderleri katıldı.

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