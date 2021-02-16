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Eğitim Konya'da 17 Şubat'ta hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Konya'da 17 Şubat'ta hangi ilçelerde okullar tatil?

Kar yağışı birçok ilde görüldü. Kar yağışı sonrasında ise tatil olan iller merakla araştırılmaya başlandı. Valilikler kar tatili ile ilgili açıklama yapmaya başladı. Konya'da 17 Şubat Çarşamba günü için bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Peki, Konya'da 17 Şubat'ta hangi ilçelerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 22:36:00 -
Konya'da 17 Şubat'ta hangi ilçelerde okullar tatil?

Kar yağışı nedeniyle ertelenmişti: Yarın Konya'da okullar açılıyor mu, 17 Şubat'ta okullar tatil mi? İşte Konya'da kar tatili olan ilçeler

Konya'da 17 Şubat'ta hangi ilçelerde okullar tatil?

Konya'nın Çeltik, Sarayönü, Seydişehir, Bozkır, Yunak ve Doğanhisar ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği ve uzaktan eğitimle devam edileceği belirtildi.

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