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Aktüel

Konya'da 12 suçtan aranan zanlı, polisin uygulama noktasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 13:12:44 -
Konya'da 12 suçtan aranan zanlı, polisin uygulama noktasında yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, 12 farklı suçtan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi yakaladı.

Beyşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki aramada polise sahte kimlik gösteren bir yolcunun, durumundan şüphelenilmesi üzerine yapılan sorgulamada, gerçek isminin T.Ü. olduğu tespit edildi.

Polis merkezine götürülen Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı T.Ü'nün, "uyuşturucu ve uyarıcı ticareti", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" gibi 12 farklı suçtan arandığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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