  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konyaaltı’nda parklar temizlendi

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kullanımına kapatılan park ve yeşil alanlarda, yasakların kalkmasıyla hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:05:39 -
Konyaaltı’nda parklar temizlendi

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kullanımına kapatılan park ve yeşil alanlarda, yasakların kalkmasıyla hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayı sonunda park ve bahçeler, yeşil alanlarda oturma grupları vatandaşların kullanımına kapatıldı. Tedbirlerin gevşetilmesi, 65 yaş üstündekiler ve 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alanlarda çalışmalarını hızlandırdı. İlçe sınırlarındaki bütün parklarda hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler, uzayan çimleri biçerek, çocuk oyun grupları ve oturma alanlarını temizledi. Park alanları düzenli olarak dezenfekte edilecek.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Korona virüs salgınına karşı kontrollü hayata adaptasyon anlamında Konyaaltı Belediyesi olarak gerekli hazırlık çalışmalarını tamamladık. İlk etapta bölgemizdeki park alanlarını temizleyerek çocuklarımızın kullanımına açıyoruz. Park alanlarımız bu süreçte düzenli olarak düzenli olarak dezenfekte edilecek. Büyüklerimiz parklarımızda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dinlenebilecek. Çocuklarımız da gönül rahatlığı ile oynayabilecek” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı