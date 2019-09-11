Konyaaltı Sahili açıklarında yelkenli şovu

“Turizmin başkenti Antalya’nın tanıtımı için her türlü desteğe hazırız.” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi 47 yelkenlinin Konyaaltı Sahilinin güzelliklerine dikkat çekmek için yaptıkları görsel şova, tekne ile destek verdi.

1 Eylül Pazar günü Marmaris’ten Akdeniz’e açılan ve Antalya Limanında demirleyen DADD üyesi 47 yelkenli, Konyaaltı Sahilinde muhteşem bir görsel şov yaptı. “Antalya turizminin tanıtımına destek olacak her türlü girişimin içinde olmaktan kaçınmayız.” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, DADD üyesi 47 yelkenlinin “Konyaaltı Sahili”nin güzelliklerine dikkat çekmek için yaptıkları görsel şova, bizzat tekneden destek oldu.

Antalya Setur Marina Müdürü Ziya Baykal ile birlikte DAD Derneği üyesi Sezgin Tekin’in “Kekova” isimli teknesine binen ve Setur Marinadan denize açılan Başkan Semih Esen, 47 yelkenliyle oluşturulan görsel şova ortak oldu. Başkan Semih Esen, “Akdeniz kıyı şeridini deniz yoluyla yaklaşık 1,5 ay gibi bir sürede tamamlayacak olan, bunun adına da “DADDralli Akdeniz 2019” diyen Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneğinin Konyaaltı Sahili ile ilgili tanıtım çalışmasına destek vermek istedik” dedi. Setur Marinadan sıra sıra çıkan yelkenlilerle Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası karşısında sevgi çemberi oluşturduklarını ve ortaya güzel bir görüntü çıkardıklarını dile getiren Başkan Esen, Antalya turizminin tanıtımı için her türlü girişimin içinde olacaklarını bildirdi.

Telsiz ile diğer yelkenlileri selamlayan Başkan Semih Esen, “Salma da bir karış suyunuz her zaman olsun” diyerek DADD üyesi yelkenlilere iyi yolculuklar diledi.