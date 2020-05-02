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Aktüel

Konyaaltı sahil bandındaki karavanlarda izole yaşam sürüyorlar

Ankara'dan karavanıyla 40 gün önce Antalya'ya gelen Gözde Gürer: - "Burada tam bir izolasyon söz konusu. Kimseyle görüşmüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:03:01 -
Konyaaltı sahil bandındaki karavanlarda izole yaşam sürüyorlar

ANTALYA (AA) - Antalya Konyaaltı sahil bandındaki karavanlarda yaşayanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası doğayla baş başa günler geçiriyor.

Kentte normal şartlarda her gün yüzlerce turistin uğrak yerlerinden Konyaaltı sahil bandında, Kovid-19 nedeniyle bugünlerde sadece karavanda yaşayanlar bulunuyor.

Sahil bandına yakın boş arazide konaklayanlar, sosyal mesafeyi korumak için karavanları arasına en az 2 metre boşluk bırakıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı alanda da sessizlik hakim.

Burada yaklaşık 30 karavanda kalan vatandaşlar, deniz ve doğayla baş başa izole günler geçiriyor.

Ankara'dan karavanıyla Antalya'ya gelen Gözde Gürer, karantina sürecini Konyaaltı'nda geçirdiğini söyledi.

Yaklaşık 40 gündür karavanda yaşadığını ifade eden Gürer, "Çiçek ektim. Kitap okuyorum. Burada tam bir izolasyon söz konusu. Kimseyle görüşmüyorum." dedi.


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