Konyaaltı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü Kardeş ilçe Beylikovada

Konyaaltı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü, “Gelin Kardeş Olalım Projesi” kapsamında Eskişehir Beylikova ilçesine teknik gezi düzenlendi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu himayelerinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Gelin Kardeş Olalım Projesi” kapsamında Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Eskişehir Beylikova ilçesine teknik gezi programı düzenlendi. İlk gün Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giden İlçe Müdürü Canan Otrus eşliğinde 6 teknik personel, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Balkıç ve 8 üretici ile Beylikova İlçe Müdürü Selçuk Uygun eşliğinde, Eskişehir il Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever ile konferans salonunda Gelin Kardeş Olalım Projesi ile ilgili geniş kapsamlı bir görüşme yapılarak ülke tarımına sağlanabilinecek kazanımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. S.S. Eskişehir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Bilir ziyaret edildi ve ziyarette özellikle iki ilçe arasında hayvancılık ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi konularında bilgi alış verişinde bulunuldu. Ziyaretlerin ardından Eskişehir ili Tarihi Odun Pazarı evleri, Porsuk Çayı, Adalar bölgesi ve hamam yolu şehir gezileri yapıldı.

Silaj Paketleme Tesisi

İkinci gün, Beylikova Kaymakamlığını ziyaret eden Konyaaltı heyeti, Kaymakam Abdüllatif Yılmaz ile iki ilçenin karşılıklı tarımsal faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşarak yapılabilecek ortak çalışmalar konularında görüşüldü. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp makamında ziyaret edildi. Başkan Alp, belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Beylikova Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayii Bölgesi’ndeki büyükbaş işletmelerine gidildi ve “Hayvan Atığından Gübre ve Enerji Üretimi Projesi” çalışmaları yerinde incelendi. Ardından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) hibe desteği ile kurulan Beylikova Kalkınma Kooperatifi Mısır Paketleme tesislerinde inceleme yapan heyet, Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve Belediye Başkanı Özkan Alp tarafından tesisisin üretim çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Başkan Alp, verdiği bilgilerde, Silaj Paketleme Tesisinin BEBKA desteği ile gerçekleştirilerek çiftçilerin hizmetine sunulduğunu belirtti. Silaj Paketleme Tesisi sayesinde Beylikova’da silajlık mısır yetiştiriciliğinin artacağını ifade eden Başkan Alp, paketlenen silajın bozulmadan uzun süre muhafaza edilebileceğini, bu sayede hayvan sağlığının korunacağını ve ihtiyaç fazlası silajın dışarıya satılabileceğini, tarımsal ürün ihtiyaçlarının, çiftçilerin uzun süre saklanabilen silajları sayesinde karşılanabileceğini ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın mali destek projesi kapsamında Beylikova Belediyesi tarafından yapımı devam eden ikinci etap güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Tesis hakkında bilgi veren Başkan Alp, “Güneş enerjisi sistemi ile kırsal alanda ve sanayi iş birliği sağlanarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılacağını ifade ederek, kuru tarım yapılan arazilerinde güneş enerji sistemi ile modern sulama yöntemlerinin kullanılması ile sulanabilir arazi alanlarının arttırılması ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin yetiştirilmesi amaçlandığı ifade etti.

Yine gezi kapsamıda Sultaniye ve Okçu Mahallelerindeki Anadolu Merinosu Halk Elinde Islahı Projesi kapsamında küçükbaş işletmelere ziyaretler yapıldı. TMR süt çiftliği gezilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

Yem Kırma Ünitesinin incelenmesi gezileri yapıldı

Üçüncü gün, ilçede bulunan Tarım Kredi Süt Fabrikasını ziyaret eden Konyaaltı heyeti, yapılan çalışmalar hakkında Fabrika Müdürü Nihat Tosu’dan bilgiler aldı. S.S. Yeniyurt Emircik, Yalınlı Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri / Yeniyurt Süt Toplama merkezinin ve Yem Kırma Ünitesinin incelenmesi gezileri yapıldı. Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce demonstrasyon amaçlı kurulan sebze serasına gidilerek Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Biyolojik Mücadelede kullanılan faydalı böceklerin salınımı yapıldı ve tuzak asımı yapıldı. Örtüaltında polinasyon amaçlı kullanılan bir adet Bambus arısı kolonisi seraya yerleştirildi. Ayrıca Konyaaltı ilçemizden getirilen yöreye uygun kesme çiçeklerden krizantem fidelerinin deneme amaçlı seraya dikimleri yapıldı. Teknik gezilerin ardından son olarak Beylikova Ziraat Odası Başkanı Nuri Altın ziyaret edildi.