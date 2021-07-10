  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DSÖ'den korkutan Kovid-19 açıklaması
Aksaray'da FETÖ operasyonu
İzmir'de ele geçirildi! Tam 7 bin tane
Horoz dövüşçülerine baskın! Film gibi görüntüler
Yaşam Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral hayatını kaybetti
Yaşam

Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral hayatını kaybetti

Antalya Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 11:39:00 - 2021-07-10 11:50:26
Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral hayatını kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kazanın ardından şu açıklamayı yaptı. 

"Acımız çok büyük… Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı kaybettik. Deniz Demiral’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay