Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral hayatını kaybetti
Antalya Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kazanın ardından şu açıklamayı yaptı.
"Acımız çok büyük… Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı kaybettik. Deniz Demiral’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum."