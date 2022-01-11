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Eğitim Konya yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Konya hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Konya yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Konya hangi ilçelerde okullar tatil?

Konya okullar tatil mi 12 Ocak? Konya’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple pek çok kişi “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Konya’da yarın okullar tatil olacak mı? Konya hangi ilçelerde okullar tatil 12 Ocak

Yeniakit Publisher
2022-01-11 22:17:00 -
Konya yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Konya hangi ilçelerde okullar tatil?

Kar yağışı sebebiyle öğrenciler sık sık “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yarın yani 12 Ocak Salı günü okullar tatil olacak mı?  

Konya yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Konya hangi ilçelerde okullar tatil?

Konya'nın Derebucak ilçesinde eğitim-öğretime bir günlük ara verildi. Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, "Derebucak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarımızda 12.01.2022 Çarşamba günü, yüz yüze eğitime 1(bir) gün ara verilmiş olup, uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 12.01.2022 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

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