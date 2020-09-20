Konya ve Niğde çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

KONYA (AA) - Konya'nın kuzey ve batı kesimleri ile Niğde civarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri ile Niğde'de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edildiği belirtildi.

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği ifade edilen açıklamada, bölgede rüzgarın genellikle kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesinin beklendiği vurgulandı.